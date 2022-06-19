داخلية فرنسا: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 18% ظهر يوم الجولة الثانية

كتبت: هناء أبو العز

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2022 ، 18.99٪ ظهر اليوم ، بحسب أرقام وزارة الداخلية، بزيادة قدرها 0.56 نقطة مقارنة بالجولة الأولى ، حيث شارك 18.43٪ من الناخبين في العاصمة في الاقتراع ظهرًا.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 2017 ، بلغت نسبة المشاركة في منتصف النهار للجولة الثانية 17.75٪. انخفاض الرقم عن الانتخابات التشريعية السابقة، وفي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لعام 2012 ، كانت 21.41٪ وفي عام 2007 بلغت 22.89٪ وفي عام 2002 20.79٪.

وتميزت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2022 بنسبة امتناع قياسية بلغت 52.41٪. تتميز الانتخابات التشريعية تقليديًا بنسبة مشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 25.48٪ ظهراً وبلغت 65٪ عند الساعة 5 مساءً. 73.8٪ من المسجلين صوّتوا في النهاية.

ولا يزال من الممكن أن تزداد أرقام المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بشكل كبير بنهاية اليوم، حيث تظل مراكز الاقتراع مفتوحة في كل مكان حتى الساعة 6 مساءً على الأقل وستغلق في الساعة 7 مساءً أو 8 مساءً في أكبر المدن.

وفتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد ، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية في الساعة 8 مساء، لنتائج الانتخابات التي قد تغير وجه السياسة الفرنسية.

ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت في خضم موجة حر تضرب فرنسا، لكن الامتناع كما في الدورة الأولى، يتوقع أن يكون كثيفا على ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي. وكان أكثر من 50 % من الناخبين قاطعوا الانتخابات في الدورة الأولى في 12يونيو.