ختام فعاليات تصفيات "الطالب المثقف" بالمشروع الوطنى للقراءة بالوادى الجديد.. صور

أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، عن ختام فعاليات تصفيات المشروع الوطنى للقراءة بحضور اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام الخدمات التربوية وتوجيه عام المكتبات و اللغة العربية ،حيث جرى اليوم تقييم الطلاب المشاركين من إدارة الفرافرة التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المشروع أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية.

فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

و أضاف مدير التعليم أنه تم تقييم الطلاب على مستوى المدارس لجميع الصفوف الدراسية ومن ثم إختيار المراكز الاولى للمشاركة فى التصفيات على مستوى الإدارات التعليمية وسيتم إعلان النتائج على مستوى المديرية ، وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه .

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أنه جرى تركيب مظلات واقية أمام مقار لجان الثانوية العامة بجميع الادارات التعليمية و ذلك لحماية رجال الشرطة من أشعة الشمس وحرارة الجو أثناء تأديتهم الواجب الوطنى فى تأمين اللجان ، بجانب توافر مظلات داخل المدارس لحماية الطلاب من إرتفاع درجات الحرارة وتوفيركافة سبل الراحة لهم.