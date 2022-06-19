اليوم السابع
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خبير مرورى: الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح يربط 6 محافظات بطول 780 كم

الأحد، 19 يونيو 2022 08:34 م
خبير مرورى: الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح يربط 6 محافظات بطول 780 كم تطوير الطرق - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن الطريق الساحلى الإسكندرية مطروح، هو جزء من الطريق الساحلى الدولى، وهو طريق سريع وأحد الطرق الهامة والحيوية، يربط بين السلوم وحتى مدينة بورسعيد بطول 780 كم، أى يربط 6 محافظات وهم دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية. 

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه تم تطوير الطريق 6 حارات رئيسية، و4 حارات للطريق الداعم، للسيارات النقل، وتم إنشاء 9 كبارى دوران، لكل كبرى 4 مطالع ومنازل لخدمة الاتجاهين.

 

وأشار الخبير المرورى، إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية وتنظيمية وتحذيرية طول الطريق، وتم تكثيف الخدمات المرورية، بطول الطريق، ونشر أجهزة رإدار حديثة ثابتة ومتحركة، فالسرعة المحددة 120 متر / الساعة. 

 

وأكد أن الطريق يساعد على نقل البضائع والركاب بين المحافظات، وموانئ البحر المتوسط، والبحر الأحمر، لافتا إلى أنها بنية تحتية لأى مجتمع يرغب فى النمو والرخاء. 

 


الطريق الساحلي

كباري

البنيه التحتيه

الطرق



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