اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حملة مرورية على طرق القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

الأحد، 19 يونيو 2022 09:55 ص
حملة مرورية على طرق القاهرة والجيزة لرصد المخالفات حملة مرورية - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم، بحملة مرورية مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط السيارات المخالفة وإعادة تنظيم السيارات على الطرق، والعمل على رفع الأعطال المرورية والحوادث التي تعوق حركة السيارات. 
 
وانتشر رجال المرور لشن الحملات المرورية مكثفة ورصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع في الجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

أخبار المرور

حملة مرورية

تنظيم المرور

مخالفات المرور

مخالفة مرورية

أخبار الحوادث

مرور القاهرة

مرور الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة