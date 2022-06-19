حملات توعوية لعرض رؤى المبادرات الرئاسية لأهالي قرى الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على نشر أفكار ورؤى المبادرات الرئاسية الهامة لقرى وربوع محافظة الإسماعيلية وبإقليم القناة وسيناء وبالتزامن مع احتفالات مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى 30 يونيو نقطة التحول التى حملت أهداف البناء وتبنت مبادرات تتصدى لإصلاح قضايا مجتمعية لتصحيح المفاهيم ونشر ثقافة التنمية المستدامة إلى كافة أرجاء مصر لبدأ بناء جمهوريتنا الجديدة بالتوجه للقرى الأكثر احتياجاً لتوفير "حياة كريمة".

جاء ذلك ضمن تصريحات الدكتور ناصر مندور تعقيبًا على انطلق قوافل جامعة قناة السويس التوعوية المتوجهة إلى قري أبو خليفة والرياح والبياضة بمحافظة الإسماعيلية مستهدفه 350 مواطنا.

تأتى القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة نخبة مختارة من أساتذة الجامعة بكليتي الطب والزراعة، وباشرت القافلة أعمالها بحملة توعوية صحية عن أهمية تطعيمات الأطفال حديثي الولادة حاضرت بها الدكتورة جيهان الحديدي رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب وتناولت شرح أهمية التطعيمات، وضرورة المتابعة الدورية لحماية صحة الأم والجنين أثناء فترة الحمل كما قامت بتوضيح أعراض متلازمة مابعد كورونا وكيفية تخطيها وأهمية الجرعة التنشيطية.

وقامت الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ السموم والطب الشرعي بكلية الطب في ندوتها بالتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات والمضاعفات وخطوات العلاج وأسباب تعرض الفرد لخطر إدمان المخدرات، أعراض الإدمان والآثار والمضاعفات، موضحة لبرامج العلاج "الصحية، النفسية" مشيره إلى تأثير التبغ والنيكوتين على التعافي من فيروس كورونا.

وعن كيفية إقامة مشروعات صغيرة في مجال منتجات الألبان قام الدكتور أحمد عليان الأستاذ المساعد بقسم الألبان بكلية الزراعة بشرح تسلسل خطوات إقامة مشروع صغير موضحاً كيفية اختبار المواد الخام، مراحل الانتاج، المساحة اللازمة للمشروع والعمالة المطلوبة ،ثم تطرق للتسويق والاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها.

واستمرت أعمال القافلة بندوة توعوية عن "جدري القرود" أعراضه وطرق الوقاية منه وقدمت الدكتورة رانيا كشك أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب معلومات للتعريف بجدري القرود، طرق الانتقال، الأعراض، طرق الوقاية والعلاج.

وبحملة توعوية ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" تابعت القافله تقديم خدماتها بمشاركة إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وبحضور الرائدات الريفيات بقرية ابو خليفة في إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن.