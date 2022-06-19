حاكم لوجانسك يؤكد أن المنطقة تستعد للأسوأ

أ.ش.أ

أكد سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الواقعة شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أنه من الضروري الاستعداد للأسوأ ، موضحا أن القوات الروسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة دون انقطاع .

وقال جايداي ، في مقابلة أوردتها قناة " فرانس 24 " ، "إنه وضع صعب في مدينة (ليسيتشانسك) وفي المنطقة ككل"، إذ إن الروس يقصفون مواقع قواتنا 24 ساعة في اليوم"، مضيفا أن هناك مؤشرات على استعدادات لمعركة شوارع، حيث يظهر جنود يحفرون وينصبون أسلاكا شائكة وشرطيون يضعون مركبات محترقة على جوانب الطرق لإبطاء حركة المرور في ليسيتشانسك.

وأضاف جايداي "استعد للأسوأ وسيأتي الأفضل من تلقاء نفسه ، ونحن بحاجة للاستعداد"، محذرا من خطر تطويق القوات الروسية مدينة ليسيتشانسك عبر قطع طرق الإمداد.

وتوجه المدفعيّة الأوكرانية في ليسيتشانسك نيرانها باتجاه سيفيرودونيتسك حيث يتصاعد الدخان من مصنع آزوت، وترد القوات الروسية بإطلاق قذائف وصواريخ.