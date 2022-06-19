جلسات تفاعلية لأندية السكان برعاية الشباب والرياضة بمدينة القرنة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات جلسات تفاعلية لأندية السكان، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث تنفذ إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر يونيه 2022.

ويقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم عقد جلسات تفاعلية بمركز شباب القرنة بإدارة شباب"القرنة، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب، وتحت اشراف فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومؤسسة اتجاه لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، حيث قام بإدارة الجلسات المدرب عبد الرحمن أشرف، وذلك بحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقى مؤسسة اتجاه بالأقصر.

وفى نفس السياق نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مشروع "الدورة التنافسية للألعاب الجماعية" فى اللياقة البدنية، وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين - بنات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للتعليم العام والازهري، ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، والإدارة العامة للتنمية ومادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تمت إقامة الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية بمحافظة الأقصر، وذلك للبنين والبنات بإجمالي عدد 111 مشارك ومشاركة من محافظات ( الأقصر - سوهاج - أسوان ) للمنافسة في ألعاب ( خماسي القدم - كرة الطائرة - كرة اليد - لياقة بدنية - العاب المضرب ) بالمدينة الشبابية بالطود و علي ملاعب نادي المدينة المنورة بالأقصر.



جلسات تفاعلية لأندية السكان برعاية الشباب والرياضة بمدينة القرنة (1)



جلسات تفاعلية لأندية السكان برعاية الشباب والرياضة بمدينة القرنة (2)



جلسات تفاعلية لأندية السكان برعاية الشباب والرياضة بمدينة القرنة (3)