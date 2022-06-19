تمريض حلوان تنظم القافلة التثقيفية لمرض جدرى القرود

نظم قسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلوان بالمشاركة مع تمريض صحة الأطفال قافلة تثقيفية عن جدرى القرود داخل الحرم الجامعى أمام مبنى كلية التمريض والمبنى الإدارى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وريادة الدكتورة زينب حسين على وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلا من الدكتورة عزة عبد السميع رئيس قسم تمريض صحة الأطفال، والدكتورة رشا محمد العيوطى المدرس بقسم تمريض صحة البالغين، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلا من قسم تمريض صحة البالغين وقسم تمريض صحة الأطفال.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت نشر الوعى بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمرض جدرى القرود من حيث التعريف به وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره وتم توزيع بروشور يتضمن كل المعلومات المهمة بالنسبة لجدرى القرود وكيفية الوقاية منه، وكذلك تضمنت القافلة قياس الضغط والوزن للمستفيدين.