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تعليم الغربية: الانتهاء من إقامة مظلات أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 19 يونيو 2022 09:55 ص
تعليم الغربية: الانتهاء من إقامة مظلات أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة مظلات أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية
الغربية - محمد طارق

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أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، انتهاء مدارس الغربية من تركيب مظلات أمام بوابات لجان الثانوية العامة لحماية الطلاب من درجة الحرارة أثناء الخروج والدخول للجان وحماية قوات التأمين المنوطة بعملية تأمين اللجان .

وأضاف وكيل الوزارة في بيان، أن المظلات لتوفير الأمان ولحماية الطلاب من أشعة الشمس ولقياس الحرارة لهم خلال دخولهم للجان, وتوجد حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم سير وحركة دخول وخروج الطلاب بما يساعد على اتخاذ مسافات آمنة بين كل طالب والآخر، بجانب بوابات التعقيم على بوابات الدخول

وتابع ناصر حسن، أن المديرية والإدارات التعليمية تقدم كافة الدعم لتذليل جميع العقبات والتيسير على طلاب ،ومراقبى لجان الثانوية العامة لتوفير المناخ الجيد لسير عملية الامتحانات فى سهولة ويسر.

ووجه خالص الشكر لمديرية أمن الغربية ومديرية الصحة والتأمين الصحي ومديرية الكهرباء ومرفق الإسعاف  ورؤساء المدن والأحياء على التعاون التام , كما وجه الشكر والتقديرللأستاذ صبرى الدسوقي وكيل المديرية ورئس اللجنة الثلاثية ، ومديرى عموم الإدارات التعليمية العشر  للجهد المبذول .

 

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استراحات الثانوية العامة فى الغربية (2)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (3)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (4)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (5)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (6)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (7)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (8)
 

 

استراحات الثانوية العامة فى الغربية (9)
 

 

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