تعليم البحر الأحمر 2836 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن عدد طلاب الثانوية العامة بلجان المحافظة والبالغ عددهم 2836 طالبا وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية.‏

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، أن لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة تماما لاستقبال الطلاب حيث تم تهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيم اللجان بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية كذلك تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الاحمر لتأمين لجان الامتحانات، كذلك التنسيق مع مرفق اسعاف البحر الأحمر لتمركز سيارات بالقرب من لجان الامتحانات.

وتابع أن الطلاب موزعين على 13 لجنة، بينها لجنة بمدينة رأس غارب، و6 لجان بمدينة الغردقة، ولجنتين بسفاجا، ولجنة بالقصير ولجنة بمدينة مرسى علم، ولجنة بالشلاتين واخرى بحلايب، وتم تشكيل لجنة ثلاثية

وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم وعلى مدار الساعة مع رؤساء اللجان، ولحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى مشكلات أو طوارئ من شأنها أن تخل بالعملية الامتحانية

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن قد تم تجهيز الاستراحات تجهيزاً يليق بالمعلم وتوزيعها بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الامتحانية ‏بالمحافظة، مناشدا الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، وعدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.