اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على صهريج العائلة المقدسة "الكشف الأثرى الجديد بحارة زويلة"

الأحد، 19 يونيو 2022 10:00 ص
تعرف على صهريج العائلة المقدسة "الكشف الأثرى الجديد بحارة زويلة" مسار العائلة المقدسة
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس مينا إبراهيم وليم، المشرف على احتفالية العائلة المقدسة بكنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بالجمالية والتي نظمتها مطلع الأسبوع الجارى، أنه بعد الرفع المعمارى الدقيق للكنيسة وعمل المساقط والقطاعات اللازمة تبين وجود فراغ مساحى فى الجزء الغربى البحرى للكنيسة، مشيرًا إلى أن الفراغ يتم التوصل إليه عن طريق غرفة كانت تستخدم كافتيريا، وكانت حوائطها مغطاة بعلفة من الخشب وورق الألومنيوم، بعد إزالة هذه المواد المستحدثة اكتشفت الفتحة المؤدية إلى الصهريج.

وتابع: لما جاء ملء الزمان لكنيسة السيدة العذراء الأثرية بحارة زويلة على المستوى الكنسى متمثلة فى بطرك أباً وأسقف راعى وآباء كهنة ملائكة ومجلس وخدام محبين وشعب له رجاء، وعلى مستوى الدولة متمثلة فى رئيسا لكل المصريين وحكومة وطنية ووزير وقطاع للسياحة والآثار به مسئولين مخلصين، إرادة السماء أن تعلن عن هذا الكشف الأثرى العظيم (صهريج العائلة المقدسة) من العصر الروماني، والذى استخدمت منه العائلة المقدسة المياه.

وأوضح أن السيدة العذراء غسلت ملابس السيد المسيح وألقت بها فى بئر أثرى، ليصبح هذا الماء المدمر لأى مبنى من الفولاذ أو الخرسانة ينساب فى سلام وهدوء من حوائط الكنيسة الهشة ويتحول إلى بركة عظيمة، ولتظهر الكنيسة كمعجزة إنشائية وفيزيائية تتحدى الزمان لها روحانية خاصة.. فسميت قديما بحالة الحديد، أضيف إلى مجدها اليوم عذراء الصهريج لتصبح شفيعة للأبواب المغلقة.


الكنيسه الارثوذكسيه

العائله المقدسه

حاره زويله

الكنائس الاثريه



الموضوعات المتعلقة

"إعلام النواب" توصى بضرورة الترويج لمسار العائلة المقدسة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:12 م

تكريم الزميل محمد الأحمدى باحتفالية العائلة المقدسة فى كنائس زويلة الأثرية

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:04 م

إقامة مشروع عالمى لمسار العائلة المقدسة فى منطقة الفرما شرق بورسعيد

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:26 م

الإعلان عن كشف أثرى لـ"صهريج العائلة المقدسة" من العصر الرومانى.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 09:39 م

عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ كنيسة السيدة العذراء بزويلة وزيارة العائلة المقدسة

الأحد، 05 يونيو 2022 09:11 م

صور.. بدء التوافد على احتفالية إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية

الأحد، 05 يونيو 2022 08:33 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة