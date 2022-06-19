تعرف على حقيقة تخدير سيدة داخل توك توك بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمناً الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال استقلالها مركبة "توك توك" بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من ادعاءات، وبسؤال السيدة المشار إليها.. نفت تعرضها للتخدير، وقررت بأنها بتاريخ 16 الجارى وحال استقلالها مركبة "توك توك" بمنطقة المرج، فوجئت بقيام إحدى الفتيات حال لهوها مع أُخريين بإلقاء كيس "مياه" تجاهها، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن ما أدى لتجمع الأهالى وشعورها بحالة إعياء نظراً لظروفها الصحية.

وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 فتيات - مقيمات بدائرة القسم) تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهن بإلقاء كيس "مياه" تجاه مركبة "التوك توك" بقصد اللهو.

كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وباستدعائه وسؤاله أقر بقيامه بنشر الفيديو لاعتقاده بصحته، وأضاف بقيامه بحذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.