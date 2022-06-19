اليوم السابع
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تشكيل لجنة لفحص آثار انهيار عقار "البحر الأعظم" والتصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها فى الحادث

الأحد، 19 يونيو 2022 11:01 م
تشكيل لجنة لفحص آثار انهيار عقار "البحر الأعظم" والتصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها فى الحادث عقار منهار_ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل أنقاض عقار إنهار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتسليم جثمانها لذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، والعقارات المجاورة، لاتخاذ اللازم بشأنها.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانهيار عقار بحارة متفرع طة من شارع البحر الأعظم، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة  وتبين أن عقار مكون من طابقين، مساحته 125 متر، انهار سقف الطابق الثاني، مما أسفر عن سقوطه على الطابق الأول ومصرع سيدة.
 

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انهيار عقار

البحر الأعظم

الجيزة

الحماية المدنية



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