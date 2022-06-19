تشكيل لجنة لفحص آثار انهيار عقار "البحر الأعظم" والتصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها فى الحادث

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل أنقاض عقار إنهار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتسليم جثمانها لذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، والعقارات المجاورة، لاتخاذ اللازم بشأنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانهيار عقار بحارة متفرع طة من شارع البحر الأعظم، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن عقار مكون من طابقين، مساحته 125 متر، انهار سقف الطابق الثاني، مما أسفر عن سقوطه على الطابق الأول ومصرع سيدة.