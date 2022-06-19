تراجع أسبوعى لأسعار النفط.. برنت يتراجع للمرة الأولى فى 5 أسابيع

كتبت -مروة الغول

شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية تراجعا على أساس أسبوعى حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت للمرة الأولى في 5 أسابيع، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للمرة الأولى في8 أسابيع.

وسجلت أسعار النفط عند التسوية الجمعة 113.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.56 دولار للبرميل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع تحرك الاتحاد الأوروبى لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا، راهنت فرنسا على محطاتها النووية للتغلب على أزمة طاقة تلوح في الأفق، لاسيما وإن الطاقة النووية توفر حوالي 70% من كهرباء فرنسا، وهي حصة أكبر من أي دولة أخرى في العالم، ولكن تواجه مفاعلات فرنسا مشكلات فى نظام التبريد، الأمر الذى يحبط مسعى القارة للتخلى عن الطاقة الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن الأعمدة البخارية فوق مفاعلين في محطة شينون للطاقة النووية في قلب وادي لوار الأخضر في فرنسا تراجعت، حيث ظهرت السماء فوق المفاعل الثالث صافية بشكل غير عادي بعد أن تجمدت عملياته بعد اكتشاف مقلق للشقوق في نظام التبريد.

واعتبرت الصحيفة أن الإغلاق الجزئي سببه إيقاف تشغيل حوالي نصف الأسطول النووى الفرنسي، وهو الأكبر في أوروبا، بسبب عاصفة من المشكلات غير المتوقعة التي تدور حول مشغل الطاقة النووية في البلاد "كهرباء فرنسا" المدعوم من الدولة.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة حيث تواجه "كهرباء فرنسا" مشاكل تتراوح من الظهور الغامض لتآكل داخل المحطات النووية إلى مناخ أكثر سخونة يجعل من الصعب تبريد المفاعلات القديمة.