تجليس الأنبا نوفير على كرسى شبين القناطر أسقفا للأقباط الأرثوذكس.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

شهد مقر مطرانية شبين القناطر، أمس، تجليس نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية المسام حديثًا، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأبناء الكنيسة

وتضمن الاحتفال، بعد صلاة العشية، طقس التجليس، وعددًا من الكلمات.

وشارك في التجليس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس ديرالبراموس بوادي النطرون، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمرودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عينشمس والمطرية وحلمية الزيتون، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لكنائس تورنتو بكندا.

وحضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء غالب علوان مدير أمن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.