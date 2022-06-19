تجديد حبس 3 أشخاص خطفوا شقيقة طليقة أحدهم بسبب خلافات أسرية بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة أحدهم، بسبب خلافات أسرية في الطالبية، 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للخطف بأحد شوارع الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن 3 أشخاص اختطفوا سيدة داخل سيارة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها هي شقيقة طليقة أحد المتهمين، وأن خلافات تجمعه مع طليقته دفعته لخطف شقيقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.