تجديد حبس المتهمين بقتل مدرس لرفضه زواج أحدهم من شقيقته بالصف

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل مدرس في منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة، بعدما رفض زواج أحد المتهمين من شقيقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أن أحد المتهمين "عامل" يبلغ من العمر 44 سنة، تقدم للزواج من شقيقة المجني عليه، إلا أن القتيل وشقيقه رفضا طلبه، مما دفعه للاستعانة باثنين من أبناء عمه، وتشاجروا مع الشقيقين وابن خالتهما، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على المجني عليهم بمطواة وفر والمتهمين الآخرين هاربين.

وكشفت تحريات رجال المباحث أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن المدرس فارق الحياة، متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، بينما تم إسعاف المصابين الآخرين.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، ووجها اتهاما للعامل وابني عمه بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مدرس نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 3 أشخاص تشاجروا مع الضحية، وشقيقه، وابن خالتهما، واعتدى أحدهم عليهم بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتل المدرس وإصابة الآخرين.

كشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يرغب في الزواج من شقيقة القتيل، ومع رفضه ارتباطه بها، اعتدى المتهم عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.