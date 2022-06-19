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بعد حبسها 6 سنوات.. فتاة التيك توك مودة الأدهم أمام الجنايات من جديد اليوم

الأحد، 19 يونيو 2022 07:00 ص
بعد حبسها 6 سنوات.. فتاة التيك توك مودة الأدهم أمام الجنايات من جديد اليوم مودة الأدهم
كتب أحمد حسني

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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، التماس تقدمت به فتاة التيك توك مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات، لجلسة 19 يونيو لحضور المحامي.
 
وكانت تقدمت مودة الأدهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.
 
 
وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.
 
ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى الى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من اسباب الطعن وردت في 48 صفحة.
 
 
 
 

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