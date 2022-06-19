بعثة استكشافية للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى غانا

كتب إسلام سعيد

أكمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية اعمال البعثة الاستكشافية الى دولة غانا خلال الفترة من 13 - 17 يونيو 2022 بالتعاون والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى فى العاصمة الغانية اكرا وادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى وذلك فى اطار جهود المجلس الى تنمية الصادرات الغذائية المصرية الى الاسواق الافريقية واستكمال سلسلة البعثات التجارية التى حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية والتى شملت دول اوغندا، تنزانيا، كينيا، السودان، جيبوتى والأردن والتى شهدت مشاركة مستوردين من الأردن، فلسطين، العراق وسوريا.

وشملت أعمال البعثة الاستكشافية زيارة الاسواق التجارية وسلاسل الهيبر ماركت المختلفة للتعرف على تفضيلات المستهلك والاسعار وتحديد المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزة تسويقية نسبية وتتوافق مع هيكل الصادرات المصرية، بجانب التعرف على تحديات وعوائق التصدير والاشتراطات المطلوبة للتصدير من ارض الوقاع.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مكثفة مع اكبر المستوردين فى مجال الصناعات الغذائية وشركات اللوجستيات بجانب مقابلة رئيس اتحاد التجار الغانيين بالاضافة الى مقابلة رئيس الاتحاد الغانى للاغذية والمشروبات وبحث توقيع مذكرة تفاهم مشترك تسمح بموجبها بتبادل المعلومات والخبرات حول الانشطة التسويقية للمنتجات الغذائية المصرية الى السوق الغانى وكذا زيادة الصادرات الغانية الى مصر من مدخلات الانتاج اللازمة للتصنيع الغذائى مثل الكاكاو وزبدة الشيا والمنتجات الزراعية الإستوائية التى ليس لها بديل فى السوق المصرى.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية الى غانا فى 2021 حوالى 13 مليون دولار فقط ومن اهم السلع مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 4.2 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 2.4 مليون دولار، مكرونة بقيمة 1.7 مليون دولار، سكر بقيمة مليون دولار، ملح طعام بقيمة 0.8 مليون دولار، عصائر بقيمة 592 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 466 الف دولار.

وضمت البعثة مشاركة كلا من المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير ادارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والوزير المفوض التجارى على باشا مدير ادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى، والمستشار التجارى احمد طارق رئيس المكتب التجارى فى اكرا، و تامر صفوت مدير عام شركة كونسبت استشارى المجلس.

ويتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية الى المكتب التجارى فى اكرا وادارة افريقيا بجهاز التمثيل التجارى بخالص الشكر والتقدير على التعاون والتنسيق الممتاز وتيسير مهمة المجلس فى بحث فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية الى غانا.