بايدن يقفز 3 مرات ليثبت سلامته بعد سقوطه من دراجة هوائية

كتب : أحمد علوى

زار الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إحدى الكنائس بعد ساعات من سقوطه عن الدراجة الهوائية، ولدى مغادرته الكنيسة قفز 3 مرات فى الهواء ليثبت أنه لم يصب بأذى نتيجة الحادث، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.

وأشار الصحفيون التابعون للبيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكى غادر الكنيسة فى بلدة ريهوبوث بيتش فى معنويات عالية.

وأوضحوا أنه عندما سئل عن شعوره عقب السقوط عن الدراجة، قفز بشكل ديناميكى ثلاث مرات فى الهواء رافعا ذراعيه للأعلى، ثم ركب بعدها إلى سيارته الليموزين.

وسقط بايدن عن دراجته صباح أمس السبت عندما لم يتمكن من إخراج قدمه من دواسة التثبيت.

من جهته، قال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكى لم يصب بجروح ولا يحتاج إلى تدخل طبي".