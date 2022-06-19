انهيار سقف الطابق الثاني بعقار والبحث عن جثة سيدة تحت الأنقاض في الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

انهار سقف الطابق الثاني لعقار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم في الجيزة، ما أدى إلى مصرع سيدة وجاري البحث عن جثتها لانتشالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانهيار عقار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن عقارا مكونا من طابقين، مساحته 125 مترا، انهار سقف الطابق الثاني فيه، ما أسفر عن سقوطه على الطابق الأول ومصرع سيدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الجهود لانتشال جثة السيدة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.