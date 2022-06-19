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انقطاع التيار الكهربائي عن 50 ألف شخص فى وسط فرنسا بسبب موجة الحر

الأحد، 19 يونيو 2022 11:46 ص
انقطاع التيار الكهربائي عن 50 ألف شخص فى وسط فرنسا بسبب موجة الحر فرنسا
كتبت: هناء أبو العز

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 انقطع التيار الكهربائي، في إقليم "سون ولوار" التابع لمنطقة "بورغوني-فرانش كومته" في شرق وسط فرنسا، بسبب موجة الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها فرنسا حاليا. 
 
وذكرت إذاعة "إي سي إي" الفرنسية اليوم الأحد، أن 50 ألف شخص تضرروا جراء انقطاع الكهرباء الذي أثر على الجزء الشمالي الغربي بالكامل في الإقليم، كما أن بعض شبكات الهاتف تعطلت.
 
وأوضحت الإذاعة أن شركة "اينيديس" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في فرنسا وشبكة نقل الكهرباء (آر تي إيه) وهي مشغل نظام نقل الكهرباء في البلاد، تعملان على تصليح العطل كما تم الدفع برجال الإطفاء ورجال الشرطة.
 
وأضافت أن الانهيار في المحطة الفرعية لشبكة نقل الكهرباء في مونتشانين ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها فرنسا مؤخرا، حيث تم وضع 14 دائرة في الجنوب الغربي في حالة تيقظ أحمر بسبب ارتفاع الحرارة.
 
 
 
 

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التيار الكهربائى

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