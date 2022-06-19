انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع فى الجامعة العربية

بيشوى رمزى

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، اليوم الأحد، الاجتماع السابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية برئاسة جمهورية السودان وذلك بمشاركة الدول الاعضاء وممثلين عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكانت الجامعة العربية قد أطلقت المبادرة العربية للقضاء على الجوع خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة 13-15 فبراير 2022، بالقاهرة وكانت برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان، وبمشاركة وكيل وزارة الزراعة بالسودان، ووكيل وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية والمدير الإقليمي لمنظمة الفاو، ونائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى الأمانة العامة.

وأعربت الجامعة العربية، خلال الاجتماع عن أملها في أن تساهم المبادرة في حل أزمة الغذاء المتفاقمة من خلال دعم هذه اللجنة للمشاريع التي ترى الدول الأعضاء أن تنفيذها سيسهم إيجابيا في القضاء على فجوة الغذاء في المنطقة العربية.

وأوضحت أن الهدف من هذا الاجتماع، هو التعرف على التجارب الناجحة من الدول العربية وكذلك تجارب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال جهوده التي تدعم الدول العربية في كافة القطاعات، والدور المتميز لمنظماتنا العربية الأذرع الفنية للجامعة في رصد المعوقات وإيجاد الحلول للعوامل الأساسية التي تحتاجها المبادرة من اجل الحد من هذه الازمة الاقتصادية العالمية وكذلك مناقشة المشاريع الاقليمية التي تدعم تنفيذ الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة 2030 حيث سوف تتقدم المملكة الاردنية الهاشمية عدد من المشاريع وجاري مناقشتها تمهيدا لتنفيذها.