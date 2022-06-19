انطلاق ندوة ممثلى هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الندوة 26، لممثلي رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع إعداد دراسة استرشادية موحدة لتطوير كفاءة القوات المسلحة في الدول أعضاء الجامعة العربية.

وكانت الجامعة العربية قد عقدت ندوات سابقة، أخرها تناول أهمية المصطلحات الموحدة في تسهيل العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية.

وتأتي الندوة استكمالا لندوات سابقة تمخض عنها العديد من الموضوعات التي تهدف لتوحيد المصطلحات وتجميعها وإصدار جامعة الدول العربية وقطاع الشؤون العربية والامن القومي ومجلس السلم والامن العربي تقريرا بهذه القضايا محل النقاش.