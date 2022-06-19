اليوم السابع
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انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

الأحد، 19 يونيو 2022 02:47 م
انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إطلاق أولي جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأوضح مركز المعلومات إنه وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، يتم البدء في عقد ورش العمل لمناقشة الوثيقة خلال شهرين؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص والسادة النواب وممثلي مراكز الفكر المحلية.
 
وسوف تتناول ورش العمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكذلك الصناعات التحويلية.
 
وتُعقد اليوم ورشة العمل الأولى بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حول قطاع الزراعة. 
 
وسيتم التنويه المسبق لعقد الورش التالية تباعًا.
 
 

وثيقة سياسة ملكية الدولة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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