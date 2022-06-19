انتقاء ناشئين جدد للانضمام للمشروع القومي للموهبة فى لعبة كرة السلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، فعاليات انتقاء ناشئين جدد للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة كرة السلة من مواليد 2010 ، 2011 ، 2012بنين بالصالة المغطاة بنادي city club بكفر الشيخ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وقد تقدم للاختبارات 140 طفل بصحبة أسرهم للخضوع إلى اختبارات الإنضمام التي شملت توقيع كشف طبى ، قياس طول ووزن ، عدو 20 متر ، اختبار رشاقة ، رمى كرة وزن واحد كيلو جرام ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللجنة الفنية المسؤولة عن إجراء اختبارات الانضمام والمشكلة من الدكتور أحمد شبل، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، والدكتور أحمد سلامة، مندوب الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف الفني ، وكابتن أحمد العطافي، مدرب مركز واعدين كفر الشيخ، والدكتور محمد سليم، و عبد الحليم، مندوب وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ ، ينضم إلى أعضاء اللجنة الفنية من المديرية كابتن محمود سلطح ، وكابتن سمر يوسف.

أكد محروس أن المشروع القومي للموهبة يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية ، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر، مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة و رعايتها . مؤكدا دعم و مساندة المديرية لجميع لاعبي القومي للموهبة بكفر الشيخ الذى يحقق انجازات غير مسبوقة في كافة الألعاب وسواء بالنتائج المبهرة في اللقاء التنافسي بالإسكندرية أو بطولة الجمهورية لبراعم المصارعة بنادي طلائع الجيش.

وأضاف الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي بكفر الشيخ ، أن إنجازات المشروع ، تأتي نتاج الإعداد الجيد للبرامج التدريبية للاعبين في كافة اللعبات ، للارتقاء بمستوى اللاعب بدنيا ونفسياً لخوض المنافسات المحلية والدولية بكل قوة ، مضيفاً أن المشروع القومي بالمحافظة قد شرف بانضمام أربعة من أبنائه لمنتخب مصر للمصارعة وفوزهم بالميداليات الذهبية والفضية خلال البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق الشهر الماضي .

جدير بالذكر أن رياضة كفر الشيخ قد أعلنت عن فرص الانضمام إلى لعبة كرة السلة للأولاد من مواليد 2010 و 2011 و 2012 و بطول لا يقل عن 150سنتيمتر وفي حالة القبول يحصل اللاعب الذي يقع عليه الاختيار على راتب شهري ، يستلم كل لاعب الملابس الخاصة باللعبة من بدلة تدريب واطقم تدريب ومباريات واحذيه رياضيه وخلافه ، يتم توفير أدوات للتدريب على أعلى مستوى ، يقوم بالتدريب نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر.



اجراء الكشف الطبي



اجراء عدد من التمارين



اختبارات كرة السلة



انتقاء ناشئين جدد للانضمام للمشروع القومي للموهبة في لعبة كرة السلة بكفر الشيخ



جانب من اجراء الاختبارات