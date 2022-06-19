انتشال جثة شخص مجهول الهوية لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية في الخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة.

فيما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، ونشر صورتها للتوصل لأهليتها، ورفع البصمات الخاصة بها لتحديد هوية صاحبها، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.