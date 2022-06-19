اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 05:57 م
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انتشال جثة سيدة انهار عليها عقار فى الجيزة

الأحد، 19 يونيو 2022 05:25 م
انتشال جثة سيدة انهار عليها عقار فى الجيزة سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، جثة سيدة من أسفل انقاض عقار منهار بحارة متفرعة من شارع البحر الأعظم في الجيزة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، واستجواب مالك العقار.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانهيار عقار بحارة متفرع طة من شارع البحر الأعظم، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن عقار مكون من طابقين، مساحته 125 مترا، انهار سقف الطابق الثاني، مما أسفر عن سقوطه على الطابق الأول ومصرع سيدة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واتشال جثة السيدة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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