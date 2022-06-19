اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: "قمة مصرية بحرينية أردنية فى شرم الشيخ"

الأحد، 19 يونيو 2022 07:00 م
اليوم السابع: "قمة مصرية بحرينية أردنية فى شرم الشيخ" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الإثنين،  تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان "قمة مصرية بحرينية أردنية فى شرم الشيخ"، وفيه: زعماء الدول الثلاث يؤكدون عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.. والرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء وجهود العمل العربى المشترك.
 
وداخل العدد تقرأ
 

ـ مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى لجذب المزيد من الاستثمارات البترولية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس فى عدد من ملفات العمل.. ويؤكد استعداد الحكومة لتيسير إجراءات مشروعات الحفر والاستكشاف.

 
ـ حوار يتسع للجميع.. الدور المأمول لمنظمات  المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى.
 

ـ الموازنة الجديدة ترفع شعار استكمال مسيرة التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

 
ـ "الدين" و"الوطنية" أولى محطات الثانوية العامة اليوم.. والتعليم: تطبيق إجراءات مكافحة الغش واألسئلة مؤمنة.
 

ـ بعد 150 عاما من العطاء.. قناطر بديلة لـ "قناطر ديروط" لتحسين الرى فى 1.6 مليون فدان.

 
اليوم السابع
 

السيسى

الرئيس السيسى

السيسي

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

الحوار الوطنى

الحوار الوطني





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة