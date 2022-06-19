اليوم السابع: "قمة مصرية بحرينية أردنية فى شرم الشيخ"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان "قمة مصرية بحرينية أردنية فى شرم الشيخ"، وفيه: زعماء الدول الثلاث يؤكدون عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.. والرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء وجهود العمل العربى المشترك.

وداخل العدد تقرأ

ـ مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى لجذب المزيد من الاستثمارات البترولية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس فى عدد من ملفات العمل.. ويؤكد استعداد الحكومة لتيسير إجراءات مشروعات الحفر والاستكشاف.

ـ حوار يتسع للجميع.. الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى.

ـ الموازنة الجديدة ترفع شعار استكمال مسيرة التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

ـ "الدين" و"الوطنية" أولى محطات الثانوية العامة اليوم.. والتعليم: تطبيق إجراءات مكافحة الغش واألسئلة مؤمنة.

ـ بعد 150 عاما من العطاء.. قناطر بديلة لـ "قناطر ديروط" لتحسين الرى فى 1.6 مليون فدان.