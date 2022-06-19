النيابة تصرح بدفن عاملين لقيا مصرعهما إثر انفجار أسطوانة أكسجين بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، التصريح بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعها، منذ قليل إثر انفجار أسطوانة اكسجين، بهماداخل شركة غاز بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة،بوقوع حادث انفجار داخل شركة لإنتاج الغاز بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان،إلى موقع البلاغ والفحص والتحريات تبين أثناء قيام عاملين بتعبئة أسطوانة أكسجين،داخل الشركة انفجرت فيهما مما أسفر عن مصرعهما في الحال وهما كل من " محمد إ ع ج" 32 عاما مقيم القنايات، " محمد م ن" 24 عاما مقيم الدقهلية. تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تم التحفظ علي الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.