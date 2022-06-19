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الناتو: الحرب فى أوكرانيا قد تستمر "لسنوات"

الأحد، 19 يونيو 2022 08:06 ص
الناتو: الحرب فى أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج
أ.ش.أ

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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ، اليوم الأحد، من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" ، مطالبا الدول الغربية بتوفير دعم طويل الأمد لكييف.

وقال ستولتنبرج ، في تصريحات أوردتها قناة " فرانس 24" ، إن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.

وأضاف الأمين العام للناتو "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات، يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا.. حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

وقد قال ستولتنبرج ، في وقت سابق، إن من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلسي في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية


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