اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المحكمة العسكرية الصومالية تقضي بالسجن 15 عاما على عنصر من حركة "الشباب"

الأحد، 19 يونيو 2022 03:39 م
المحكمة العسكرية الصومالية تقضي بالسجن 15 عاما على عنصر من حركة "الشباب" الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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قضت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأحد، بالسجن 15 عاماً على الإرهابي محمد عثمان طجحوا هارون، بتهمة الانتماء لصفوف حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن قوات الأمن الصومالية ألقت القبض على المتهم والمسؤول عن معدات السيارات والمتفجرات لدى مليشيات "الشباب" أثناء محاولته إدخال عربة "توك توك" مفخخة إلى العاصمة مقديشيو.


وبدأت جلسات الاستماع لقضية المتهم محمد عثمان طجحوا، والذي أنضم إلى صفوف الحركة في عام 2019 من مدينة بلدوينا بداية الشهر الجاري، حيث خضع للتحقيق من قبل أجهزة الأمن والمخابرات.


الصومال

حركة الشباب الصومالية

محكمة القوات المسلحة الصومالية

الإرهاب فى الصومال



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