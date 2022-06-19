المحافظ: تخصيص 9 أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من قاطني المنيا الجديدة

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من قاطني مدينة المنيا الجديدة، إلى لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك حرصاً من المحافظة على التيسير على أبنائها من الطلاب، طوال فترة الامتحانات، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي ستنطلق غداً الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.

وسيكون التحرك للاتوبيسات في تمام الساعة الـ 7 ونصف، ويكون توزيعها كالتالي، أتوبيس لنقل الطلاب من منطقة كمين الصفا وحي القرنفل، و4 أتوبيسات (للبنات) يتمركزون في ميدان الشباب، و4 أتوبيسات (للأولاد) يتمركزون أمام مدرسة المنيا الثانوية بنين بالمنيا الجديدة، وذلك لنقل الطلاب الى اللجان المخصصة لهم بمدينة المنيا، والعودة بهم إلى نفس الأماكن عقب انتهاء الامتحان.

و أكد محافظ المنيا، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى ان إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألف و98 طالب وطالبة.