"المانجو" ملكة الفاكهة جاهزة على أشجار الأقصر لبدء الحصاد وغزو الأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" داخل أحد مزارع المانجا فى جزيرة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك للتجهيزات النهائية قبل بدء موسم حصاد المانجو والذي يعتبر من أهم المواسم بجانب زراعة قصب السكر، حيث إن الجزيرة تضم أكثر من 650 فدان مزروعة بمختلف المحاصيل، منها 400 فدان مانجو و250 فدانا الأخرى مزروعة بعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

ويقول الحاج على النوبى صاحب مزرعة مانجو بجزيرة أرمنت الحيط، أنه يتم حالياً عمل التجهيزات الأخيرة من أصحاب المزارع لبدء الحصاد، حيث تتعدد أنواع المانجو بالأقصر وفى المزارع وأبرزها "البلدى والمبروكة والتيمور والعويسي" وهي الأفضل للتصدير، وكذلك أنواع "اللونج والزبدية والهندي الملوكي والمانجو السكري" وغيرها من أنواع المانجو المزروعة.

وقال علي النوبي فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً رش البوتاسيوم لرفع نسبة السكر فى ثمار المانجو تمهيدا للبدء فى الحصاد مطلع الشهر المقبل، مؤكداً على أن أهم أنواع المانجو هو الزبدية ويليها الصديقي وهو غزير الإنتاج عن الزبدية والهندي الملوكي وهو ليس تجاريا بالدرجة الأولى ويتم بيعه فى السوق المحلى، وكذلك مانجو العويسى والذى يمتاز بشهرته الكبيرة وانتشاره فى الاسواق المحلية، وكذلك المانجو التيمور وهو نوع قديم من المانجو منذ عهد محمد على وهو أصل التصدير.

وأضاف الحاج على النوبي، أن أصناف المانجو الموجودة فى مزارع جزيرة أرمنت الحيط هي:- (التيمور والزبدية والعويسي والهندي والجلك والصديقة والعرابي) وأصناف أخرى بأسماء جديدة فى الأسواق، حيث أن زراعة المانجا تتم عبر الطعم ويتم إحضارها من مشاتل القاهرة ويتم شتلها فى شهر 3 وفى شهر 6، حيث أن الفدان يحصل على 100 شجرة مانجا، وينتج فى السنة الرابعة للزراعة والفعلي بعد سن 10 سنوات من زراعة الشتلات، موضحاً أن الفدان قد ينتج 10 أطنان فى الظروف العادية وهذا العام قد ينتج من طن لـ 3 أطنان فقط.



اشجار المانجا خلال ريها بمياه النيل بالاقصر



اشجار المانجا على ضفاف نيل الاقصر



الاقصر تستعد لموسم حصاد المانجا



المانجا تستعد لموسم الحصاد بالاقصر



المانجا جاهزة للحصاد على الاشجار



المانجا خلفها نهر النيل بجزيرة ارمنت



المانجا فى جزيرة ارمنت تروى بالنيل



المانجا فى مزارع الاقصر



المانجا ملكة الفواكهة جاهزة على أشجار الأقصر



انواع مختلفة من المانجا فى مزارع الاقصر



رش المانجا بالبوتاسيوم قبل الحصاد



رش المانجا والأشجار قبل الحصاد



ساحرة القلوب المانجا على الاشجار



مانجا على كل شكل ولون بالمزارع



مانجا مزارع الأقصر تستعد لموسم الحصاد



مزارع المانجا تروي بمياه النيل بجزيرة ارمنت



مزارع المانجا فى الأقصر