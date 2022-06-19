الكويت تشارك في اجتماعات الاستراتيجية الاعلامية العربية

وكالات

شاركت دولة الكويت في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الاعلاميين المعني بصياغة خطة عمل الاستراتيجية الاعلامية العربية والذي انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية ويستمر لمدة يومين.

وأشارت ريم الحوطي التي مثلت الكويت في الاجتماع الي الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاعلام للأنشطة والفعاليات التي تشهدها الجامعة وتتعلق بسبل تعزيز التعاون الاعلامي العربي مؤكدة أهمية الاستراتيجية الاعلامية العربية التي يتم مناقشة كافة محاورها في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ونوهت الى اتفاق فريق الخبراء على ابراز الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية والسعى لارتقاء بأداء وسائل الاعلام عبر برامج للتدريب بالتنسيق مع الاتحادات والمنظمات الاعلامية المعنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة.