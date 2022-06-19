القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات بين سائقين متعلقة بأولوية المرور، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات متعلقة بأولوية المرور بين سائقين، وأصيب عامل بطعنة نافذة أنهت حياته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بقتل المجني عليه، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.