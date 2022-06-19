الفلبين تعلن تطعيم أكثر من 70 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس "كورونا"

أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية بالفلبين أنه تم تطعيم أكثر من 70 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يمثل 77.78 في المائة من السكان المستهدفين.



ونقلت شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد عن مسئول توزيع اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور، قوله "إنه وفقا لأحدث تقرير صادر عن المركز الوطني لعمليات التطعيم، فان البلاد قامت بتلقيح 70 مليونا و5 آلاف و247 شخصا بالكامل"، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي بعد أكثر من عام من بدء الفلبين برنامج اللقاحات في مارس 2021.



وأكد جالفيز أن معدل التطعيم المرتفع في البلاد، إلى جانب الامتثال المستمر للبروتوكولات الصحية، يمكن أن يمنع زيادة أخرى في إصابات فيروس "كورونا".