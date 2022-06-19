اليوم السابع
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الفراخ بـ40 جنيها والبط 55 والطماطم 7 جنيهات.. جولة داخل أحد أسواق المنوفية

الأحد، 19 يونيو 2022 09:01 ص
الفراخ بـ40 جنيها والبط 55 والطماطم 7 جنيهات.. جولة داخل أحد أسواق المنوفية أسعار الخضروات
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى للاسواق  بمحافظة المنوفية وبلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 40 إلى 42 جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ55 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.
 
 
وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل 15 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات.
 
كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومي الصوب 2 إلى 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.
 
وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 12 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، الأناناس من 5 إلى 6 جنيهات، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات .
 
 
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