اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق و"الناتو" يبحثان التعاون البنّاء في الاستشارة والتدريب

الأحد، 19 يونيو 2022 06:27 م
العراق و"الناتو" يبحثان التعاون البنّاء في الاستشارة والتدريب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي
أ ش أ

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق، جيوفاني اينوتشي، التعاون البنّاء في مجال الاستشارة والتدريب.


وذكر مكتب الاعرجي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أنه جرى خلال اللقاء استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين الطرفين، خاصة في مجال الاستشارة والتدريب.


وجدد الأعرجي، حرص بلاده على إنجاح مهمة الناتو التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرته في مواجهة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية.


العراق

قاسم الأعرجي

الناتو

العراق والناتو



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