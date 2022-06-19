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العثور على جثة شاب غرق فى شاطئ دمياط الجديدة

الأحد، 19 يونيو 2022 11:54 ص
العثور على جثة شاب غرق فى شاطئ دمياط الجديدة جثه - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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تمكن رجال المسطحات المائية، بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، من العثور على جثة شاب غرق بشاطئ دمياط الجديدة يوم الجمعة الماضية.

 
 
استمرت جهود البحث عن جثمان الشاب على سرحان يبلغ من العمر 21 عاما، والذى تعرض للغرق بشواطئ دمياط الجديدة يوم الجمعة الماضية، وظلت جهود البحث على مدار الساعة حتى تمكنت القوات من العثور على جثمانة صباح اليوم الأحد وتم اخطار قسم شرطة دمياط الجديدة التى اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومنتظرة الجثمان و التى قررت نقل الجثمان إلى المشرحة  واستخراج أوراق تصريح دفن الجثة وتسليمها إلى ذويها. 
 
 
 
 

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