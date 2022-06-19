الصحة توضح إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية خلال مناسك الحج.. فيديو

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى من المقرر اتباعها من جانب الحجاج خلال أداء مناسك الحج للوقاية من الأمراض.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443 هـ، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة حجاج بيت الله من المصريين وكافة الجنسيات من كل دول العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحجاج، منهم 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المكرمة، و3 عيادات فى المدينة المنورة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، إن البعثة الطبية ستقدم خدماتها العلاجية للمصريين وكل من يطلب الخدمة من غير المصريين، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية يومية فى مقرات إقامة الحجاج مع توزيع المطويات التثقيفية على الحجاج.

ونصح الدكتور عمرو قنديل، الحجاج بالحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية، وضرورة التوجه إلى العيادات الطبية المتواجدة فى أماكن المشاعر باللأراضى المقدسة، فى حال الشعور بالتعب أو الإجهاد.