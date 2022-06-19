اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 03:17 م
أكرم القصاص
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"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات

الأحد، 19 يونيو 2022 03:01 م
"الصحة العراقية" تعلن تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في ثلاث محافظات العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والمثنى والسليمانية.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن "مختبر الصحة العامة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة، أكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".


وأكدت الصحة جاهزية جميع مؤسساتها للتعامل مع هذه الحالات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها.


وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام اعتماد المصادر الرسمية حصرا للمعلومات والمساهمة الفاعلة لنشر وتعميم رسائل التثقيف والتوعية الصحية التي تعممها الوزارة من خلال الوسائل الرسمية.


العراق

وزارة الصحة العراقية

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تفشي الكوليرا فى العراق

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