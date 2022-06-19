"الشورى السعودي" يؤكد مواصلة دعم المملكة للدول الإسلامية والوقوف مع قضاياها

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أكد نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، مواصلة المملكة دعمها للدول الإسلامية والوقوف مع قضاياها العادلة، مشيرا إلى جهود ومبادرات الرياض الفاعلة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الأحد/ وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان جينبيك كولوبايف، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى المملكة.

وقال السُّلمي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إن زيارة وزير خارجية قيرغيزستان إلى المملكة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخدمة مصالحهما؛ بما يسهم في تقوية هذه العلاقات بين البلدين.. مؤكدا أهمية تبادل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي.

من جانبه.. أكد وزير خارجية قيرغيزستان عمق ومتانة العلاقات الصديقة والأخوية التي تربط البلدين، والاهتمام الكبير الذي توليه حكومته لتعزيز تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات، مشيرا إلى دعم بلاده للمملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030).

وتم خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وقيرغيزستان على المستوى البرلماني، وفرص تعميق التعاون البرلماني بين لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القيرغيزية بالمجلس والبرلمان القيرغيزي.

يُشار إلى أن جمهورية قيرغيزستان تحتفل هذا العام بمرور 30 عاما على استقلالها، وكذلك 30 عاماً من العلاقات الأخوية والروابط المتينة مع السعودية وشعبها.