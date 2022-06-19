السفير الهندي يكشف تفاصيل اليوم العالمي لليوجا في معابد الكرنك.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا التقى خلاله بالسفير الهندي في مصر "أجيت جولتيه"، خلال زيارته لمعابد الكرنك لتنظيم فعاليات اليوم العالمي لليوجا في الأقصر.

وقال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه خلال اللقاء الصحفيالمقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا 2022، "كما تعلمون جميعاً، فإن اليوجا تعتبر بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع. وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهي تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحي بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد".

وأضاف السفير الهندي، إنه أصدرت الأمم المتحدة في عام 2014 قراراً، بناءً على اقتراح قدمه رئيس الوزراء الهندي السيد/ناريندرا مودي ، باعتبار يوم 21 يونيو من كل عام اليوم العالمي لليوجا. ويعد هذا القرار في حد ذاته اعترافاً بأهمية وفوائد اليوجا. وقد حظى ذلك القرار برعاية 177 دولة عضو في الأمم المتحدة، وكان هذا رقماً قياسياً من حيث عدد الدول الراعية للقرار، والتي كان من بينها جمهورية مصر العربية. وكان الهدف من هذا القرار هو رفع وزيادة الوعي بشأن الفوائد القيّمة لممارسة اليوجا والترويج عالمياً لتبني أسلوب حياة صحي وسلمي يقوم على ممارسة اليوجا.

ومن الجدير بالذكر إنه استأنفت سفارة الهند بالقاهرة منذ العام الماضي، الاحتفال باليوم العالمي لليوجا من خلال فعاليات تعتمد على الحضور الفعلي للمشاركين بعيداً عن المشاركة الافتراضية التي استمرت خلال انتشار الجائحة، ولاسيما بعد انخفاض عدد الحالات المصابة وحملات التطعيم الضخمة في كافة دول العالم. في الحقيقة، لم تكن الحاجة إلى اليوجا ذات صلة بحياة الناس كما هو الحال اليوم، حيث أدى انتشار الوباء إلى انتشار مشاعر القلق والعزلة بين الناس علاوة على شعورهم بالضغط جراء تلك الإجراءات، وبالتالي أصبح من المهم تعزيز النواحي الذهنية والروحانية و البدنية من خلال ممارسة مختلف أوضاع اليوجا.بالإضافة إلى ذلك، تساعد اليوجا في تحسين كفاءة عمل الرئتين من خلال تمرينات التنفس.

وخلال الفترة التي تسبق اليوم العالمي الثامن لليوجا لعام 2022، تنظم سفارة الهند بالقاهرة مجموعة من الفعاليات الاستهلالية في محافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية في 12 يونيو 2022 ، و في شرم الشيخ بمتحف شرم الشيخ في 14 يونيو 2022، وفي الأقصر بمعبد الكرنك في 19 يونيو 2022. كما نظمت السفارة عدداً من ورش العمل الخاصة باليوجا في نادي هليوبوليس ونادي الشمس علاوة على ورشة أخرى يوم غد (الخميس) بنادي المقاولون العرب.