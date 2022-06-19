الرعاية الصحية تنظم برنامجا تدريبيا على مكافحة العدوى لتمريض مستشفى فايد

كتب ـ وليد عبد السلام

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجًا تدريبيًا للأطقم التمريضية بقسم الحضانات والأطفال حديثي الولادة بمستشفى فايد التخصصي ، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج استهدف تدريب 20 ممرضة على إجراءات مكافحة العدوى الخاصة بقسم الحضانات والأطفال حديثي الولادة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج شمل التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وإجراءات وضوابط الحد من انتشار العدوى، إجراءات مكافحة العدوى في أقسام الحضانات، مشيرة إلى أنه قام بالتدريب د. بولا عريان، مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الهيئة في الإسماعيلية.

وأكدت الهيئة، حرصها على توفير كافة الفرص والمنح التدريبية للقوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره بناء نظام صحي قوي ومستدام، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.