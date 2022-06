الرعاية الصحية تعلن قبول بحث علمى عن مرض الرئة الخلالى بمؤتمر دولى فى إيطاليا

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن قبول واعتماد البحث العلمي "مرض الرئة الخلالي في الطفولة: ما نعرفه وما يفترض أن نعرفه _ Interstitial Lung Disease in Neonates: What We Know and What We Are Supposed to Know"، والمشارك به الدكتور أحمد الظاهر عرفات، أستاذ مساعد الأطفال بجامعة كازان روسيا واستشاري طب الأطفال بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، كممثل عن الهيئة، بالمؤتمر العاشر لطب حديثي الولادة الإكلينيكي بدولة إيطاليا.

وقدمت هيئة الرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة للدكتور أحمد الظاهر عرفات، على قبول واعتماد البحث العلمي المشارك به كممثل عن الهيئة بأحد المؤتمرات الطبية والعلمية الكبرى الدولية، مشيرة إلى أن هذا يعد تكليلًا للجهود المتميزة للكوادر والكفاءات الطبية بمستشفيات الهيئة في مجال البحث العلمي، متمنية له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مهارات وقدرات الكوادر والكفاءات البشرية من الأطباء والخبراء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل هو قاطرة التميز التي تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لبناء منظومة صحية قوية تسهم في الابتكار والتطوير، ونجاح مسيرة الدولة في النهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت السبكي، إلى حرص الهيئة على تمكين الكفاءات والكوادر الطبية من نشر أبحاثهم العلمية والمتطورة بالمؤتمرات والمؤسسات والجهات المعنية المرموقة عالميًا، وكذلك إعطائهم الدعم الكامل ضمن جهود الهيئة لتأسيس حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير، لتبني الأفكار والأبحاث العلمية البناءة والمتميزة في مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، لما لذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للأفراد، وتحقيق الريادة لمصر وهيئة الرعاية الصحية في مجال الابتكار بالرعاية الطبية والتكنولوجيا الصحية عالميًا.