اليوم السابع
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الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

الأحد، 19 يونيو 2022 01:02 م
الرئيس الصومالي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية الرئيس الصومال
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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 توجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، على رأس وفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الرئيس حسن شيخ محمود تلقى دعوة رسمية من نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وتعد الأولى خارجياً للرئيس الصومالي منذ انتخابه في 15 مايو الماضي.
 
وتأتي الزيارة، التي تستغرق عدة أيام، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.
 
وكان قد فاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الماضى بالعاصمة مقديشيو، بعد حصوله على 214 صوتًا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، على 110 أصوات، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.
 
وفى 23 من يونيو تولى الرئيس الصومالي المنتخب ، رسميًا منصبه بعد انتخابه خلفًا لمحمد عبدالله فرماجو.وشدد الرئيس الصومالي الجديد على دور الشباب الصومالي في إعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة بين الشعب الصومالي.
 
وفى أول مرسوم له بعد توليه مهام منصبه، قرر محمود تعيين حسين شيخ محمود، مديرا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية.
 
 

الصومال

الامارات

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

الإمارات العربية المتحدة

افريقيا

العلاقات الصومالية الاماراتية



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