الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بمدينة شرم الشيخ الأحد، 19 يونيو 2022 12:36 م الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني العاهل الاردني كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة شرم الشيخ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي مدينة شرم الشيخ ملك الاردن بسام راضي الملك عبد الله الثاني اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة ترحيب مصرى بحرينى بالقمة المرتقبة بين قادة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية.. الرئيس السيسى يؤكد للملك حمد بن عيسى حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك السبت، 18 يونيو 2022 04:46 م الرئيس السيسى يؤكد لملك البحرين حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والعمل العربى المشترك السبت، 18 يونيو 2022 04:17 م الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ السبت، 18 يونيو 2022 02:04 م الرئيس السيسي بقمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ برعاية بايدن: ملتزمون بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.. مصر ستعمل خلال رئاستها لقمة المناخ على إيصال جميع الأصوات الجمعة، 17 يونيو 2022 05:41 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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