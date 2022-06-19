الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بمدينة شرم الشيخ

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة شرم الشيخ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.