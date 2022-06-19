اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 06:08 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع بمنطقة الساحل الأفريقى

الأحد، 19 يونيو 2022 06:00 ص
الرئيس الجزائرى يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع بمنطقة الساحل الأفريقى تبون
أ ش أ

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بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي، والملف الليبي، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي أجراها تبون، مع ماكرون.
 
وبحسب البيان، تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعميقها، خاصة مع "تقارب وجهتي نظرهما، وتوافقهما الكبير"، على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لفترة رئاسية جديدة.

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