الدفاع المدنى يسيطر على حريقين فى مخزن خشب وشاحنة سلع غذائية بأسيوط

نجحت وحدات الدفاع المدنى فى محافظة أسيوط حريق مخزن خشب مستعمل ومراتب قطن بالعتبة الزرقا بجوار الجامع الكبير حى غرب أسيوط كما تمت السيطرة على حريق آخر نشب فى سيارة مواد غذائية على الطريق الزراعى أمام قرية بنى قرة بمركز القوصية وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا أمنيا من إدارة الدفاع المدنى بالمحافظة يفيد بنشوب حريق فى مخزن خشب مستعمل ومراتب قطن بالعتبة الزرقا بجوار الجامع الكبير حى غرب أسيوط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

كما ورد إخطار أمنى آخر يفيد بوقوع حريق فى سيارة مواد غذائية على الطريق الزراعى أمام قرية بنى قرة بمركز القوصية فى أسيوط والذى أسفر عن احتراق السيارة بالكامل دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.